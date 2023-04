Spätestens die Corona-Pandemie, die Lieferprobleme in China sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine haben gezeigt, wie verletzbar und auch komplex globale Lieferketten sind. Oft reichen die Anfänge der Lieferanten-Ketten in ärmere Länder, in denen günstiger produziert wird oder in Minen Seltene Erden oder andere Metalle gewonnen werden. Dort wird die Einhaltung von Menschenrechten oder Umweltauflagen nicht in gleichem Maße nachgehalten wie etwa in Deutschland. Organisationen beklagen unmenschliche Arbeitsbedingungen , darunter Sklaverei und Kinderarbeit.