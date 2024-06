Bildrechte: imago/Steinach

Kirchliche Kreditinstitute Warum immer mehr Privatkunden zu Kirchenbanken wechseln

08. Juni 2024, 05:00 Uhr

In Deutschland gibt es fünf katholische und zwei evangelische Kirchenbanken. Anders als der Name vermuten lässt, gehören sie allerdings nicht den Kirchen, sondern sind genossenschaftliche Geldinstitute – und sie bieten alle Dienstleistungen einer Universalbank an. Auch bei den Zinssätzen können sie mit normalen Banken durchaus mithalten. Nicht nur deshalb steigt die Zahl der Privatkunden immer weiter an.