Der Verkauf des Herzzentrums Coswig im Landkreis Wittenberg ist abgeschlossen. Neue Eigentümerin ist die JSD Johannesstift Diakonie. Sie betreibt bereits das Paul-Gerhardt-Stift in der benachbarten Lutherstadt Wittenberg. Stift-Geschäftsführer Matthias Lauterbach soll auch die Leitung in Coswig übernehmen. Am Freitag wurde laut Informationen von JSD und dem bisherigen Träger des Herzzentrums, MEDICLIN, der Kaufvertrag unterzeichnet.

Die rund 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden laut JSD gemeinsam mit MEDICLIN bereits im Januar über den Verkauf informiert. Die Arbeitsverhältnisse sollen unverändert übernommen, wie beide Seiten betonen. Der Betriebsübergang solle zeitnah stattfinden, erklärt MEDICLIN in einer Pressemitteilung. Man sehe das Herzzentrum und sein Team damit in guten Händen.

Die JSD sieht die Übernahme als wichtigen Schritt, um sich auf die Krankenhausreform vorzubereiten. Lutz Fritsche, Vorstand Medizin der Johannesstift Diakonie erklärte: "Wir verfügen bereits über kardiologische und gefäßmedizinische Fachkompetenzen in der Lutherstadt Wittenberg und können jetzt ein noch breiteres Portfolio für unsere Patientinnen und Patienten in der Region anbieten."

Der ärztliche Direktor des Herzzentrums, Harald Hausmann, betont die gute Entwicklung der Klinik in Coswig und setzt auf die Vernetzung mit den Kolleginnen und Kollegen in Wittenberg: "Das Herzzentrum Coswig hat sich in den vergangenen 25 Jahren zur führenden Klinik für die operative und invasive Behandlung von Herzerkrankungen in Sachsen-Anhalt entwickelt. Es kommen mittlerweile auch viele Patienten aus Brandenburg, Sachsen und Berlin zur Behandlung."