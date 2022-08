Von Wirtschaft und Gewerkschaften "Haben unsere Bedenken": Kritik an Punkten des Energiesparplans

Ab September soll in Deutschland der Energiesparplan wirken. Dieser enthält zum Beispiel Vorgaben für Unternehmen, wie sie Gas sparen sollen. Den Entwurf will das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen. Von Wirtschaft und Gewerkschaften aus Mitteldeutschland gibt es bei einzelnen Punkten jedoch Bedenken.