MDRfragt Niemand findet 6-Tage-Woche sinnvoll

Damit sich Mehrarbeit auszahlt, will die Bundesregierung Überstunden künftig steuerfrei stellen. Diese Idee trifft bei der Mehrheit der Befragten auf großen Zuspruch: Zwei Drittel fänden es richtig, wenn es steuerfreie Überstunden für Vollzeitkräfte gäbe. Nur unwesentlich weniger würden sich das auch für Teilzeitkräfte wünschen.

Wer sich dafür ausspricht, argumentiert oft ähnlich grundsätzlich wie der 37-jährige Marc aus Gera: "Leistung sollte belohnt werden, ebenso die Bereitschaft zu dieser." Ähnlich sieht es Manuela aus Leipzig: "Da ich in meinem Beruf um Überstunden nicht herumkomme, fände ich es schon als Anreiz. Ich bin jedoch in einem Alter (50), wo ich Freizeitausgleich vorziehe."

Lieber Freizeit statt Mehrarbeit – selbst wenn die steuerfrei wäre

Vielen geht es wie Manuela: Sie finden Freizeitausgleich reizvoller als steuerfrei ausbezahlte Überstunden. So zum Beispiel die 45-jährige Claudia aus dem Landkreis Leipzig: "Da bei uns genügend Überstunden anfallen, würden mich steuerfreie Überstunden nicht reizen. Ich nehme lieber den Freizeitausgleich, davon profitiere ich viel mehr." Und in einigen Fällen steht das Ausbezahlen der Überstunden auch gar nicht zur Debatte: "Ich kenne so gut wie niemanden, der sich Überstunden auszahlen lassen kann. Bei den meisten werden Überstunden durch Freizeit ausgeglichen – ein steuerlicher Anreiz läuft also komplett ins Leere", berichtet zum Beispiel die 34-jährige Stefanie aus Dresden.



Christian aus dem Vogtlandkreis sieht noch ein anderes Problem. Er findet, Steuervorteile für Überstunden könnten sogar zu Nachteilen führen, nämlich für Familien mit Kindern, denn: "Viele Eltern haben doch jetzt schon Probleme, die Kinderbetreuung für eine 40-Stunden-Woche zu organisieren." Sie könnten also, selbst wenn sie wollten, keine gut bezahlten Überstunden machen.



Andere, wie Maria, die 47 Jahre alt ist und aus dem Landkreis Nordhausen kommt, zweifelt daran, dass steuerfreie Überstunden tatsächlich die Produktivität und damit die Wirtschaftskraft erhöhen würden: "Im Gegenteil: Durch Unaufmerksamkeit verursachte Unfälle nehmen zu und langfristig Krankheiten." Ähnlich sieht das die 40-jährige Sabine aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: "Steuerfreie Überstunden verleiten Niedriglöhner dazu, noch mehr über ihre Leistungsgrenzen zu arbeiten, um ihr Gehalt aufzubessern, anstatt die Ursachen ihres niedrigen Gehalts zu bekämpfen."

8 von 10 finden nicht,dass Erwerbstätige in Deutschland mehr arbeiten sollten

Ist es aber eigentlich notwendig, dass die Erwerbstätigen in Deutschland mehr arbeiten? Nein, findet die deutliche Mehrheit der MDRfragt-Community.

Zudem sind mehr als drei Viertel der Meinung, dass der Ansatz, dass die Wirtschaft in Deutschland vor allem durch Mehrarbeit angekurbelt werden soll, falsch ist.

Zwei Drittel dafür, dass Freiwillige länger arbeiten dürfen – aber fast alle gegen Zwang, länger arbeiten zu müssen

Wenn es um Mehrarbeit geht, dann geht es auch schnell um die Frage, ob es eigentlich notwendig wäre, länger zu arbeiten – sprich: später in Rente zu gehen. Und tatsächlich finden die meisten MDRfragt-Mitglieder auch: Wer länger arbeiten will, der soll das auch machen dürfen. Starre Renteneintrittsgrenzen sollte es nicht geben. Aber: Eine Verpflichtung, dass alle länger arbeiten müssen, als bislang festgelegt, die lehnt fast jeder ab. Die Rente ab 70 findet in der MDRfragt-Community keine Unterstützung.

In den Kommentaren wird deutlich: Die meisten sind auch deshalb für einen flexibler gestalteten Renteneintritt, weil es in ihren Augen stark auf die Art der Tätigkeit ankommt. So schreibt, stellvertretend für viele, der 27-jährige Stefan aus Halle: "Das Renteneintrittsalter sollte abhängig vom ausgeübten Beruf geregelt werden. Ein Handwerker kann nicht so lange arbeiten wie eine Bürokraft."