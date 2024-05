Dennoch: Verschiedene Handwerksbetriebe experimentieren bereits mit der 4-Tage-Woche. Etwa der Fensterhersteller "Eurolam" in Wiegendorf und die Baufirma Gorgas-Lichtenecker aus Sangerhausen .

Und seit Februar läuft in Deutschland eine Pilotstudie zur 4-Tage-Woche, an der auch Unternehmen aus dem Handwerk teilnehmen. Sie wird von der Uni Münster begleitet und soll überprüfen, ob in den Betrieben das 100-80-100 Modell funktioniert: 100 Prozent Produktivität bei 80 Prozent Arbeitszeit und 100 Prozent Bezahlung.