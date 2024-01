Im Jahr 2022 lag das Einstiegsgehalt einer angestellten Tierärztin bei etwa 3.000 Euro. Zum Vergleich: In der Humanmedizin waren es 1.500 Euro mehr. Nicht nur die Löhne unterscheiden sich in Tier- und Humanmedizin. Das für Tierärzte geltende Arbeitszeitgesetz erweist sich in einem Beruf, der von Flexibilität geprägt ist, als unpraktisch.

BAT wirbt für Tarifvertrag mit geregelten Zuschlägen

Ein Tarifvertrag für Tiermediziner könnte helfen, sagt Juliane Munzel vom Bund angestellter Tierärzte (BAT): "Ein Tarifvertrag kann dafür sorgen, dass die Schichten, die gearbeitet werden, länger sind. Zwölf Stunden zum Beispiel. Oder ein Bereitschaftsdienst über 24 Stunden."

Das passiere jetzt schon alles, sagt Munzel. Aber es sei nicht legal: "Aber mit einem Tarifvertrag wäre es legal und gleichzeitig würde die Angestellte genau sehen, was sie verdient, was sie für einen Zuschlag bekommt am Sonntag, was sie für einen Zuschlag in der Nacht bekommt. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, ganz verrückte Sachen." Ein Großteil der Studierenden im Bereich Veterinärmedizin ist weiblich. Statistiken zufolge lag der Anteil der Frauen im Jahr 2022 bei mehr als 85 Prozent. Ähnlich hoch war er in den Jahren zuvor.

Über die Vorteile eines Tarifvertrages auch für Arbeitgeber bemüht sich der BAT aufzuklären. Ines Leidel führt eine Praxis für Nutztiere im sächsischen Naundorf. Sie kann Mitarbeiterinnen noch sehr gut finden und auch halten. Das liege einerseits an ihrer räumlichen Nähe zur tiermedizinischen Fakultät Leipzig. Andererseits bemüht sie sich um eine gute Planung der Routinearbeiten sowie eine genaue Arbeitszeiterfassung.

Tierärzten fehlt Arbeitgeberverband als Verhandlungspartner

Dennoch sieht auch Leidel die Vorteile, die ein Tarifvertrag für ihre Praxis bringen könnte: "Also wir sind nun mal Tiermediziner und unterscheiden uns da an den Anforderungen und Bedürfnissen nun wirklich nicht großartig von der Humanmedizin. Das sollte dann auch darin mit erfasst werden im Tarifvertrag, sodass eben auch die Möglichkeit gegeben ist, bestimmte Arbeitszeiten dann zusammenzufassen, zu komprimieren und einfach freier zu gestalten, dass dann eben auch ein bisschen abgefahrene Arbeitszeitmodelle gefahren werden können."