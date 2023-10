In Schwarz und Weiß stehen fünf Kühe vor Klaus-Ulrich Dressel. Der Tierarzt führt eine Nachuntersuchung durch, streift einen langen Gummihandschuh über. Vor wenigen Wochen haben die Tiere Kälber geboren. Es ist Alltag in einem Milchviehbetrieb im Norden Sachsen-Anhalts für den Tierarzt. In der Altmark ist Dressel seit 35 Jahren fürs große Vieh unterwegs - doch es ist kaum Nachwuchs in Sicht.

Dressel ist 62, in wenigen Jahren will er in Rente gehen. Aktuell betreut er 15 Milchkuhbetriebe mit rund 8.000 Rindern. Hinzu kommt: "Zum Jahresende gehen zwei Kollegen in Rente und zwei werden die große Praxis zum Jahresende auf null fahren und nur noch Kleintiere machen", beschreibt Dressel die Situation in der Altmark. "Es sind weniger Nachfolger im Nutztierbereich als aufhören."