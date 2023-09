Man muss dieser Tage schon viel Glück haben, wenn man einen Handwerker aus der Gegend finden will, um sich eine Photovoltaik-Anlage installieren zu lassen. Die Auftragsbücher sind voll, die Wartezeiten lang. Wer da über das schnelle und verdächtig gute Angebot eines unbekannten Anbieters nachdenkt, sollte genau hinschauen.



Schon lange warnen die Verbraucherzentralen vor windigen Vertriebsmaschen, vor Verkaufsgesprächen an der Haustür oder überzogenen Versprechungen. Aus Sachsen-Anhalt kennt Diane Rocke solche Praktiken nicht. Die Rechtsexpertin der dortigen Verbraucherzentrale kennt aber andere Beispiele: "Bei uns ist auffällig, dass die Verbraucher, die jetzt einen Vertrag mit Firmen geschlossen haben über den Aufbau einer Photovoltaik-Anlage, dass es hier öfter zu Leistungsverzögerungen kommt. Also, dass die Platten zu spät aufgebaut werden, dass sich die Firma nicht an die Termine hält, dass die Zähler zu spät angeschlossen werden, weil keine Techniker da sind."