Und außerdem Eine weitere Gipsrecyclinganlage in Baden-Württemberg wurde auf Produktionsabfälle umgestellt und nimmt aufgrund einer Unternehmensentscheidung daher keine Gipsabfälle aus dem Bausektor mehr an. Weitere Sammelstellen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein existieren, die Gipsrecyclinganlagen in den Niederlanden und in Dänemark mitversorgen. Zwei weitere Gipsrecyclinganlagen sind in Mecklenburg-Vorpommern (Fa. Buhck, Holthusen) und in Nordrhein-Westfalen (Fa. Gb-GmbH, Bocholt) in Planung.