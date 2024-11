Autozulieferer Schaeffler will Tausende Stellen abbauen

05. November 2024, 12:49 Uhr

Der Autozulieferer und Maschinenbauer Schaeffler hat angesichts anhaltender Probleme in der Industriesparte und dem schwächelnden Automarkt angekündigt, mehrere tausend Stellen in Europa zu streichen. Wie das Unternehmen aus Herzogenaurach mitteilte, sind 4.700 Stellen, von denen 2.800 auf Deutschland entfallen, vorgesehen. Betroffen von den Stellenstreichungen sind demnach in Deutschland zehn Standorte und fünf in Europa. Der Betriebsrat bezeichnet den Stellenabbau als unverhältnismäßig.