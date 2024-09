Peter Leonhardt, stellvertretender Abteilungsleiter der Behörde in Leipzig, erklärt, nach welchen Kriterien sie entscheiden: "Die Frage ist immer: Kann die Solaranlage so integriert werden, dass sie das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt? Wenn sie an den Hof Seiten sind, dann gibt es nur wenige Anlagen – etwa historische Balkone – die besonders aufwendige Zimmermannsarbeiten sind, wo das vielleicht nicht so ideal wäre. Problematischer sind die Straßenseiten." Da würden Balkonkraftwerke dann eher abgelehnt.