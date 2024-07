Die Stadt Jena hatte Ende 2022 als erste Kommune in Thüringen ein Förderprogramm für Balkonkraftwerke auf den Weg gebracht. Mit insgesamt 100.000 Euro bezuschusste sie deren Erwerb. Das Besondere an dem Jenaer Programm war, dass es sozial gestaffelt wurde. Die jeweilige Förderquote richtete sich nach der Bedürftigkeit des Antragstellers.

In jedem Brief war für das jeweilige Haus und dessen Dachfläche berechnet, was eine PV-Anlage kostet, wie viel Strom sie erzeugt und wann sie sich rentiert. Das habe so manchen Hausbesitzer motiviert, sich mit dem Thema genauer zu beschäftigen, so Keppler. 82 Eigentümer hätten sich nachweislich danach eine Solaranlage aufs Dach gestellt.