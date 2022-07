Professor Ralf Jasny lehrt an der Universität für Angewandte Wissenschaften in Frankfurt am Main Betriebswirtschaftslehre. Als Finanzwissenschaftler hat er für eine Studie untersucht, wie die Sparkassen mit den Kundengeldern umgehen. Auf mehr als 100 Seiten kommt Jasny zu dem Schluss, dass die aktuellen Turbulenzen am Aktienmarkt einige Sparkassen in erhebliche Bedrängnis bringen können: "Es gibt einige Sparkassen in Deutschland, die investieren das Geld ihrer Kunden nicht in Kredite, also in Kundenkredite, wie es eigentlich von den Sparkassengesetzen vorgesehen ist, sondern ganz viel in festverzinsliche Wertpapiere und Schuldverschreibungen oder in Aktien und andere Wertpapiere. Das heißt, in Kapitalmarktprodukte. Und das nicht nur mit ein paar Euro, sondern einige Institute davon relativ viel."