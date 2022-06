Tankrabatt verpufft? Bundeskartellamt kann die Preise an Tankstellen nicht senken

Der Tankrabatt ist bisher eine Fehlzündung. Die Preise an den Zapfsäulen sind nicht so stark gesunken wie erhofft. Die Mineralöl-Branche erklärt, es liege an weiter gestiegenen Einkaufspreisen für Kraftstoffe. Es wird jedoch auch vermutet, dass es ihr an Wettbwerb fehle. Das Bundeskartellamt kann an der aktuellen Lage trotzdem kaum etwas ändern.