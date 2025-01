Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Tarifverhandlungen Bahn und EVG starten Verhandlungen für 192.000 Beschäftigte

28. Januar 2025, 05:00 Uhr

Am Dienstag starten die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Die Gewerkschaft will 7,6 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten erstreiten. Die Bahn signalisierte am Montag grundsätzliche Kompromissbereitschaft. Auf Fahrgäste kommen vorerst keine Warnstreiks zu: Beide Seiten wollen die Verhandlungen noch vor Ende der Friedenspflicht beenden.