Und dennoch: "Man kann ungefähr sagen: Die Arbeitsproduktivität im verarbeitenden Gewerbe in Ostdeutschland liegt bei etwas mehr als drei Vierteln im Vergleich zum westdeutschen Niveau." Der Maßstab dafür war in Thodes Studie die "Bruttowertschöpfung je Arbeitsstunde" – wie viel Wert also mit jeder Stunde Arbeit zum hergestellten Produkt hinzukam.

Warum also gibt es die Lücke ausgerechnet bei den verarbeitenden Betrieben im Osten? Unter anderem, weil es im Westen mehr große Player gebe, erklärt Thode. Diese Unternehmen hätten einen entscheidenden Vorteil: "Sie haben in Großbetrieben spezialisierte Personalabteilungen, eine IT-Abteilung und der Einkauf ist zentralisiert. Es gibt eine Abrechnungsabteilung und vieles mehr, sodass sich die verschiedenen Beschäftigten dann auf ihr Kerngebiet konzentrieren können." Und es sei produktiver, wenn nicht alle alles machen müssten. Produktionsstätten im Osten stünden zudem oft am Anfang der Lieferkette und seien nicht so gut in weitere Schritte der Wertschöpfung eingebunden.