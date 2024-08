Infrastruktur Experten fordern Bundeszuschüsse für Schienennetz anstatt Preiserhöhungen

Davon sind zum Beispiel 5 Milliarden Euro Steuervergünstigungen für Dienstwagen. Böttger von der HTW Berlin hofft auf eine langfristige Finanzierung, so wie es sich schon in anderen Mobilitätsbereichen bewährt hat. "So wie sie die Autobahnen haben. Die Autobahn GmbH kriegt jedes Jahr ihre Zuschüsse als Baukostenzuschüsse, da wird nicht irgendwie geredet über Darlehen und Eigenkapital, sondern die kriegt einen Baukostenzuschuss." Für diesen hätte man dann eine neue Autobahn. So etwas fordert Böttger auch für die Schiene mit mehrjähriger Planbarkeit. "Das würde schon mal eine ganze Menge an Ärger und eben Planungsaufwand und auch an politischem Gerangel wegnehmen."