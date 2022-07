Am weitesten verbreitet war demnach Mehrarbeit im Bereich des Finanz- und Versicherungswesens. Hier sei fast jeder fünfte Arbeitnehmer davon betroffen gewesen, gefolgt von Beschäftigten in der Energieversorgung. Im Gastgewerbe lag der Anteil mit sechs Prozent am niedrigsten, in der Kunst- und Unterhaltungsbranche waren es acht Prozent. Grund dafür dürften insbesondere die pandemiebedingten Beschränkungen gewesen sein.