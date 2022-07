MDRfragt Jeder Dritte hat Angst davor, im Winter frieren zu müssen

Die Gaslieferungen aus Russland durch die Pipeline Nord Stream 1 sind seit Juni gekürzt, erst am Montag wurde bekannt, dass die Lieferungen nochmals halbiert werden sollen. Es ist unklar, ob die Gasspeicher in Deutschland für den Winter ausreichend gefüllt werden können - und die Preise für Gas steigen kräftig an. Viele MDRfragt-Mitglieder besorgt die aktuelle Gaskrise. Rund ein Drittel von ihnen hat Angst, im Winter frieren zu müssen.

Schaut man sich ausschließlich das Ergebnis für diejenigen an, die selbst mit Gas heizen, zeigt sich: Hier ist es sogar fast die Hälfte, denen der Gedanke an einen kalten Winter Sorgen bereitet. Einige MDRfragt-Mitglieder haben uns in Kommentaren geschrieben, was die Situation für sie bedeutet:

Kann ich mir die nächste Heizperiode noch leisten? Wir sind eine 5-köpfige Familie mit 2 Studenten und mein Mann arbeitet schon 40-45 Stunden pro Woche. Wir verdienen gutes Geld, aber mehr ist nicht mehr möglich. Katja B., 41 Jahre, Harz

Meine monatliche Abschlagszahlung hat sich jetzt schon verdreifacht, ich weiß nicht, wie lange ich das bezahlen kann. Susanne R., 50 Jahre, Magdeburg

Heizen ist das eine, aber es betrifft auch Warmwasser und wenn ich nicht heize, werden die Wände eventuell feucht. Aline S., 35 Jahre, Mittelsachsen

Drei Viertel blicken sorgenvoll auf kommenden Winter

Insgesamt blicken rund drei Viertel der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, besorgt auf den kommenden Winter.

Nach konkreten Sorgen gefragt, waren es vor allem die Heizkosten, die wirtschaftlichen Schäden und mögliche soziale Unruhen, die die deutliche Mehrheit der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer beschäftigen.

Vor allem zum letzten Punkt haben uns Kommentare erreicht:

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Unzufriedenheit von Vielen gegenüber Staat, oder einer in ihren Augen diffusen Obrigkeit, weiter wächst. Dies wird uns diesen Winter deutlich mehr beschäftigen bzw. Probleme bereiten als die vielleicht etwas kälteren Wohnungen. Johannes W., 33 Jahre, Dresden

Ich habe nicht gleich Angst vor sozialen Unruhen - im Vertrauen auf die Vernunft der Menschen. Aber es könnte für andere, vor allem jüngere und wenig einsichtige Menschen, schwer werden, diese Einschränkungen zu akzeptieren und zu mitzutragen. Günther A., 45 Jahre, Erfurt

Dies wird wahrscheinlich die größte Krise in der Nachkriegszeit, die wir als Gesellschaft meistern müssen. Robert M., 35 Jahre, Magdeburg

Jeder Zweite legt Geld für steigende Nebenkosten zurück

Rund jeder zweite MDRfragt-Teilnehmer legt sich schon jetzt ein Polster für die zu erwartenden Energiepreissteigerungen zu:

So spart aktuell mehr als ein Drittel Geld für die nächsten Erhöhungen bzw. Nachzahlungen.

Rund jeder Fünfte hat bereits freiwillig die Abschläge – etwa für Strom oder Gas oder allgemein die Nebenkosten – erhöht.

Hier einige Beispiele, was MDRfragt-Mitglieder aktuell finanziell leisten, um sich vorzubereiten:

Bisher kam noch keine Erhöhung von meinem Vermieter, aber ich spare bereits seit dem Frühjahr monatlich 100 Euro zusätzlich. Stefanie S., 33 Jahre, Erfurt

Ich verzichte auf Urlaub für mehr Heizkosten. Wir heizen mit Öl und Holz und auch das ist teurer geworden. Katja K., 46 Jahre, Saale-Orla-Kreis

Wir zahlen schon immer mehr als verlangt, um Nachzahlung auch bisher zu vermeiden. Wenn es jetzt so kommt, kann man es eh nicht ändern. Thomas B., 47 Jahre, Saalekreis

18 Prozent haben aber auch angegeben, dass sie es sich nicht leisten können, dafür Geld zurückzulegen. Hier einige Kommentare dazu:

Ich weiß nicht, wie ich als Vollzeit arbeitende, alleinerziehende Mutter noch sparen kann. Da ich auch pendeln muss, geht viel Geld in mein Auto. Es bleibt nichts übrig. Ich bin sehr verzweifelt und weiß nicht, wie es weiter geht. Selina E., 47 Jahre, Unstrut-Hainich-Kreis

Wenn ich wüsste, wovon wir noch was einsparen könnten und was auch umsetzbar ist, ohne in blinden Aktionismus zu verfallen – gern her damit. Peggy R., 46 Jahre, Kyffhäuserkreis

Die Mehrheit der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer heizt zuhause mit Gas - und bei vielen von ihnen wurde bereits in den letzten Wochen der Gaspreis erhöht. Um etwas einzusparen, hat mehr als die Hälfte der Gaskunden, die bei der Befragung mitgemacht haben, etwas im Alltag verändert. Weitere 13 Prozent haben das noch vor.

Einige MDRfragt-Mitglieder haben uns geschrieben, was sie konkret verändert haben:

Wir haben andere Duschköpfe angeschafft, sowie digitale Thermostate. Weiterhin haben wir die Heizzeiten und Raumtemperatur verringert. Nadine S., 44 Jahre, Saale-Orla-Kreis

Warmwassertemperatur gesenkt und nur noch zwei Zeiten am Tag, wo Warmwasser bereitgestellt wird. Ausreichend Brennholz für den Kaminofen beschafft. Michael B., 42 Jahre, Salzlandkreis

Kürzer sowie kälter duschen, kein Vollbad mehr, Fußbodenheizung nach der drastischen Erhöhung des Gaspreises zum 01.05. komplett ausgeschaltet, zum Glück war es da nicht mehr so kalt. Peggy F., 48 Jahre, Gera

Home Office auf einen kleineren Raum umgeräumt. Michael H., 50 Jahre, Chemnitz

Viele haben uns aber auch geschrieben, dass sie bereits seit langem sparsam leben und nun keinen weiteren Handlungsspielraum sehen.

Wird nach den Wartungsarbeiten wieder Gas fließen – oder nicht? Diese Frage beschäftigte Deutschland in den vergangenen Wochen. Etwas mehr als die Hälfte der MDRfragt-Teilnehmer war zuversichtlich, dass der Gashahn nur auf Zeit geschlossen bleibt. 42 Prozent nicht mit einer Wiederaufnahme der Lieferungen gerechnet.

Wir hatten die MDRfragt-Community auch danach befragt, wie sie auf die Nachricht reagiert haben, als nach den Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas in Deutschland ankam. Die Antworten, die am häufigsten genannt wurden, haben wir hier zusammengefasst:

Es zeigt sich: Viele sind erleichtert, beruhigt oder positiv gestimmt. Das haben auch einige MDRfragt-Mitglieder in ihren Kommentaren geäußert:

In Deutschland würde ohne Gas aus dieser Pipeline vermutlich das Chaos ausbrechen. Deswegen bin ich froh, dass es wieder fließt. Alexandra H., 49 Jahre, Ilm-Kreis

LNG aus den USA und Gas aus Katar, kann keine Alternative sein! Heiko K., 50 Jahre, Dresden

Leider müssen wir die Lasten der einseitigen Energieversorgung der letzten Jahrzehnte jetzt tragen. In dem Rahmen müssen wir dringend die Abhängigkeit schnellstmöglich lösen bzw. breit fächern. Bis dahin sind wir noch abhängig von Putins Gebaren. Ob es uns passt oder nicht! Enrico W., 48 Jahre, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Viele haben auch angegeben, dass sie die Diskussion um einen möglichen, kompletten Lieferstopp aus Russland übertrieben fanden:

Ich glaube, dass wir uns vielleicht im Vorfeld zu große Sorgen gemacht haben bei "was wäre wenn"… Das sorgt teilweise auch für Unsicherheit und lässt die Preise steigen. Tobias W., 45 Jahre, Eichsfeld

Ungeheuerlich, welche Äußerungen von Horrorszenarien Politiker darbieten (z.B. öffentliche Wärmestuben usw.). Kann sowas nicht einfach im Hintergrund geplant werden? Janine D., 40 Jahre, Chemnitz