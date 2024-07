Fast die Hälfte aller Tarifbeschäftigten in Deutschland erhält in diesem Jahr Urlaubsgeld. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, bekommen sie durchschnittlich 1.644 Euro brutto extra.

In Ostdeutschland erhalten die Menschen durchschnittlich fast 500 Euro weniger Urlaubsgeld. Laut Statistischem Bundesamt bekommen Tarifbeschäftigte in Vollzeit in Westdeutschland 1.692 Euro Urlaubsgeld. Im Osten sind es 1.196 Euro. Das kann den Statistikern zufolge mit dem unterschiedlichen Lohnniveau zusammenhängen, da das Urlaubsgeld in Tarifverträgen häufig als prozentualer Anteil eines normalen Monatsgehalts festgelegt wird.