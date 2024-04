Martin Mandel vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen-Anhalt weist auf die Bedeutung des Niedriglohnsektors hin, in den in Sachsen-Anhalt jedes vierte Beschäftigungsverhältnis falle. Gerade das Gastgewerbe sei hier betroffen, "wo dann meist der Mindestlohn als Nonplusultra angesehen wird. Also oftmals der Lohn nicht höher liegt als die gesetzliche Haltelinie, die der Bundesgesetzgeber eingezogen hat." Die Branchen des Gastgewerbes – mit Ausnahme von Catering – fallen in der Tat unter die zehn schlechtbezahltesten Branchen in Sachsen-Anhalt.