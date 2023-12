Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut in Dresden hält das nicht für zielführend: "Man kann natürlich appellieren an ostdeutsche Gewerkschaften, Arbeitgeber und vielleicht auch an die Arbeitnehmer, sich da mehr einzubringen. Aber niemand kann das politisch tatsächlich durchsetzen. Letzten Endes sind es immer Vereinbarungen zwischen dem einzelnen Unternehmen und bestenfalls Gewerkschaften, oder in vielen Fällen Betriebsrat oder einzelnen Arbeitnehmern. Da hat die Politik so gut wie keine Möglichkeit."