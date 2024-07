Der Volkswagen-Konzern plant in seinem Werk in Zwickau den Abbau weiterer Stellen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte MDR SACHSEN, dass bis Ende kommenden Jahres voraussichtlich rund 1.000 befristete Verträge nicht verlängert werden sollen. Zuerst hatte die "Freien Presse" von der Umsetzung der bereits im Vorjahr angekündigten Pläne berichtet.

Grund sei die schleppende Nachfrage nach E-Autos von VW, führt der Konzern als Begründung an. Das Unternehmen hatte deshalb seit vergangenem Herbst bereits knapp 800 Zeitverträge in Zwickau nicht verlängert. Derzeit arbeiten dort rund 9.400 Menschen. Das sind einem VW-Manager zufolge mehr als vor der kompletten Umstellung des Werkes von Verbrenner- auf Elektromodelle. Im Werk in Zwickauer Stadtteil Mosel werden nur noch Fahrzeuge mit Elektroantrieb produziert.