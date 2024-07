Die Menschen in Deutschland haben nach dem Rekordjahr 2023 deutlich weniger Wärmepumpen gekauft. Wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) in Köln am Montag mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 90.000 Geräte verkauft, das sind 54 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Warten auf die kommunale Wärmeplanung

2023 war das Rekordjahr – noch nie wurden mit 356.000 Geräten so viele Wärmepumpen gekauft wie in diesem Jahr. Das lag unter anderem an den gestiegenen Gaspreisen, auch ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der BDH rechnet damit, dass bis Ende 2024 maximal 200.000 Wärmepumpen verkauft sein werden. Die Bundesregierung hatte als Ziel formuliert, dass ab 2024 jedes Jahr eine halbe Million Wärmepumpen installiert werden.

"Wir sehen, dass sich der Markt nach der starken Nachfrage im Jahr 2023 deutlich abgekühlt hat", erklärt der Verbandsgeschäftsführer Markus Staudt. Man rechne damit, dass in Deutschland die Klimaziele im Gebäudesektor verfehlt werden. Viele Menschen würde abwarten, was die kommunale Wärmeplanung bringe, die die Städte in den nächsten Jahren veröffentlichen müssten.