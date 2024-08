Rente mit Abschlägen In Deutschland ist es für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ab 63 Jahren grundsätzlich möglich, in Rente zu gehen. Sie müssen dafür 35 Jahre Versicherungszeiten bei der Deutschen Rentenversicherung nachweisen und Abschläge akzeptieren. Je Monat, den man vor dem regulären Renteneintrittsalter in Rente geht, liegt der Abschlag bei 0,3 Prozent auf ein Jahr gerechnet also bei 3,6 Prozent. Bei einem künftigen Renteneintritssalter von 67 Jahren wären das bei einer Rente mit 63 also 14,4 Prozent.



Für einen abschlagsfreien Renteneintritt vor der Zeit sind 45 Jahre Versicherungsjahre nötig. Wer das nachweisen kann, darf zwei Jahre eher in Rente.