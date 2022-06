"Also insgesamt ist es natürlich mehr Aufwand geworden. Ich brauche jetzt immer eine Unterschrift von meinen Kunden. Vorher habe ich teilweise nur mündliche Verträge mit denen gemacht. Bei Kindergärten arbeite ich seit letztem Jahr mit einem professionellen Dienstleister zusammen, der mir schon vorgefertigte Verträge gibt, was es mir ein bisschen einfacher macht."

Anderseits sei die befürchtete Abmahnwelle gegen Datenschutzverstöße ausgeblieben. In der Beratung von 67.000 Mitgliedsunternehmen habe sich gezeigt, dass es doch in Einzelfällen Abmahnungen gab, sagt Bauer weiter: "Manchmal auch durch Wettbewerber, die eine Datenschutzerklärung zum Anlass nehmen, um den Wettbewerber abzumahnen. Es gibt auch bestimmte Büros und Marktteilnehmer, die sich darauf spezialisieren. Aber eine große Welle ist es nicht geworden."

Also alles gut nach zwei Jahren Datenschutz-Grundverordnung? Die Kritik ist zwar leiser geworden, aber es gibt sie noch. Und sie bezieht sich kurioserweise auf ein Problem, das die Verordnung eigentlich beseitigen sollte: die Unterschiede im Datenschutz zwischen den einzelnen EU-Staaten. IHK-Vertreter Mario Bauer erklärt: "Viele Unternehmen sind ja auch grenzüberschreitend im Geschäft. Und wenn sie sich jetzt vorstellen, es gibt 27 EU-Mitgliedsstaaten und es gibt 69 Öffnungsklauseln in der EU-Datenschutz-Grundverordnung, die so ein Nationalstaat individuell ausfüllen kann. Auf was sich hier ein Unternehmer einlassen muss, ist schon eine große Herausforderung."