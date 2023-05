In einigen Thüringer Regionen hat es am späten Nachmittag schwere Gewitter und Regenfälle gegeben. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei am frühen Abend mitteilte, ist die Feuerwehr zur Zeit in Kranichfeld im Weimarer Land im Einsatz. Dort wurde die Bundesstraße 87 überschwemmt. Das genaue Ausmaß ist noch nicht bekannt.