Am Donnerstag sind die Nominierungen für den diesjährigen Deutschen Theaterpreis Der Faust bekanntgegeben worden. Darunter sind vier (Ko-)Produktionen beziehungsweise Künstler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. So ist die in Nordhausen geborene Regisseurin Luise Voigt für die Inszenierung "Der Meister und Margarita" am Deutschen Nationaltheater Weimar in der Kategorie Inszenierung Schauspiel nominiert.