Insgesamt 24 Premieren, davon acht Uraufführungen, bringt die neue Spielzeit der Landesbühnen Sachsen, das hat Intendant Manuel Schöbel am Dienstag im Stammhaus Radebeul verkündet. Ein avanciertes Programm also, mit dem man das Publikum an den zahlreichen Spielstätten der Landesbühnen in den kommenden Monaten beglücken will. Beim als "Spektakelei" bezeichneten Spielzeitauftakt unter der Überschrift "Last Call" sind am 14. sowie vom 19. bis zum 22. Oktober schonmal fünf Neuproduktionen in vier Zeitachsen an sieben Orten zu erleben.