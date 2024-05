Aurora borealis So können Polarlichter am Nachthimmel gesehen werden

Ein Hinweis kommt von Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg: Im Dunkeln die Fotokamera oder das Handy auf die Fensterbank in Richtung Norden legen und ein Foto mit langer Belichtungszeit machen. Das kann die Farben sichtbar machen.

Man müsse so lange belichten, wie es geht. Dabei sollte es so dunkel wie möglich sein, erklärt Liefke. "Auf dem Foto kommen dann meistens schon die Farben raus", so Liefke. Und das, obwohl am Himmel gar keine Farben oder nur ein farbloser Schleier zu sehen ist. Dieser ist zwar mit bloßem Auge wahrnehmbar, aber erst mit der Langzeitbelichtung werden die einzelnen Farben richtig sichtbar.

Für die Polarlichter am Himmel sind koronalen Massenauswürfe (CME) oder Sonnenstürme die Ursache. Die Stärke eines solchen Sturms wird laut Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in drei fünfstufigen Kategorien angegeben, von denen Kategorie G geomagnetische Effekte beschreibt.

Zum aktuellen Sonnensturm erklärte die US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) in der Nacht zu Samstag, "G5-Konditionen" beobachtet zu haben. Es wäre der erste extreme Sonnensturm seit mehr als 20 Jahren. Das bedeutet, dass die Sonne massenhaft Teilchen ins All schleudert. Wenn die auf das Magnetfeld der Erde treffen, sind Polarlichter zu sehen. Zuletzt hatte er im Oktober 2003 Stromausfällen in Schweden und zur Beschädigung von Transformatoren in Südafrika geführt.