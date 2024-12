Die Definition der "wahren Liebe" variiert, so auch in der MDRfragt-Gemeinschaft. Für Henning (24) aus dem Landkreis Gotha zeigt sie sich über besondere Gefühle: "Wenn ich dich sehe, bin ich glücklich." Auch Martin (72) aus dem Landkreis Zwickau kann sich sein Leben nicht anders vorstellen und sagt " jeden Tag: Danke!" Tina (37) aus Mittelsachsen beschreibt ihre "wahre Liebe" wiederum pragmatisch: "Dieses eklig-süße Geschmalze aus dem Fernsehen passt weder zu uns– noch mag ich es besonders. Liebe ist: gemeinsam dem Alltag zu trotzen. Das ist viel anstrengender als der ganze romantische Rotz."

Über die zahlreichen Liebesgeschichten aus der MDRfragt-Gemeinschaft zeigen sich auch die unterschiedlichen Wege zur "wahren Liebe". MDRfragt-Mitglied Susann (28) aus dem Landkreis Zwickau lernte ihre "wahre Liebe" bereits in der Kindheit kennen: „Wir kennen uns schon, seit der 2. Klasse. In der 12. Klasse sind wir zusammen gekommen, mittlerweile verheiratet und Eltern eines Kindes ...“

"Ich dachte immer mal wieder, ich hätte sie gefunden, leider lag ich falsch. Aber es gibt sie, das sehe ich an vielen Paaren in meinem Umfeld", schreibt eine 60-jährige Teilnehmerin. So wie sie, glaubt auch die Mehrheit unter den partnerlosen Befragten (58 Prozent) an die "wahre Liebe".