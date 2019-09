Des einen Freud, des anderen Leid: Touristendampfer in Budapest Bildrechte: imago/imagebroker/hollweck

Eigentlich sind Klimawandel und Umweltschutz in Ungarn kein besonders dominantes Thema. Während am weltweiten Klima-Aktionstag vergangenen Freitag in Deutschland rund 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gingen, fanden sich auf dem Budapester Szell-Kálmán-Platz gerade einmal ein paar Duzend Aktivisten ein, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Doch manchmal stinkt es auch den Ungarn.

Viel zu hohe Messwerte

Schon länger beklagen sich Anwohner des Budapester Donauufers über die Luftverschmutzung, die Touristendampfer auf der Donau verursachen. Deshalb haben nun drei zivilgesellschaftliche Organisationen mit Hilfe von Greenpeace Messungen am Donauufer in Budapest durchgeführt und die Werte mit denen der offiziellen Messstationen an anderen Stellen der Stadt verglichen. Am Dienstag wurden die Ergebnisse der Presse präsentiert. Unabhängige Messungen am Ufer der Donau in Budapest haben viel zu hohe Schadstoffwerte ergeben. Bildrechte: imago images / imagebroker/grassegger