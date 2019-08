90 Prozent aller Polen sind katholisch. In keinem anderen Land der Welt ist der Anteil von Katholiken im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung so hoch. Doch die polnische Jugend hat zunehmend weniger Interesse am Glauben. Das geht aus einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstituts CBOS hervor. Mittlerweile bezeichnet sich jeder Dritte polnische Jugendliche als nichtgläubig oder nichtpraktizierend. Vor zehn Jahren gab nur jeder Fünfte an, nichtgläubig zu sein. Die Hälfte der Jugendlichen in Großstädten praktiziert ihren Glauben nicht mehr und nur noch 35 Prozent besuchen die Kirche am Sonntag. Verglichen mit deutschen Kirchengängern ist das immer noch sehr viel, in Polen zeugen diese Zahlen jedoch von einem Wandel in der Gesellschaft.