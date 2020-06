Früher standen sie in jeder Stadt des sozialistischen Ostblocks prominent auf den größten Plätzen - Statuen, die den Anführer der "Großen sozialistischen Oktoberrevolution" Wladimir Ilyitsch Lenin verewigten. Heute muss man schon größere Anstrengungen unternehmen, um eine von ihnen zu Gesicht zu bekommen. So können vor der Küste der Halbinsel Tarchankut im Westen der Krim nur Taucher die Statuen Lenins und rund 50 anderer sozialistischer Persönlichkeiten besuchen. Die "Allee der Führer" wurde 1992 von dem ukrainischen Taucher Wladimir Brumenski in einer Tiefe von 13 Metern unter Wasser errichtet. In Merseburg, in Sachsen-Anhalt, stand bis 1991 ein 17 Tonnen schweres Lenin-Denkmal im Stadtzentrum am Gotthardteich. Nachdem es mehrere Jahre in einem Hangar gelagert wurde, verkaufte die Stadt es 1997 an ein Spa-Hotel in den Niederlanden, wo man es heute noch im Garten des Hotels bewundern kann.