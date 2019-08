Kassenbons mit einem Wert ab fünf Euro können bei der Lotterie eingereicht werden. Bildrechte: MDR/Sandra Valtere

Anhand der registrierten Kassenzettel können die Steuerbehörden zurückverfolgen, ob die Quittungen ordnungsgemäß ausgestellt wurden. Schon am ersten Lotterietag sei festgestellt worden, dass rund 20 Prozent der registrierten Belege nicht den Steuergesetzen entsprechen, berichtete der lettische Rundfunk unter Berufung auf die Behörden. Dies entspricht in etwa der in Studien vermuteten Größe der Schattenwirtschaft in dem baltischen EU- und Euro-Land.



Ob das Lotterie-System langfristig von Erfolg gekrönt sein wird, muss sich erst noch zeigen. "Es handelt es sich um keine zielgerichtete Aktion, die das Image der Steuerbehörde poliert", kritisiert Ancītis. Außerdem gebe es Stimmen, die bemängelten, dass der Staat zu mehr Glücksspiel verleiten würde.