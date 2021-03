Flucht aus Luhansk

Auch wenn er vorerst ohne Strafe davon gekommen war, wusste Kyrylo, dass die beiden Männer etwas über ihn herausgefunden hatten und ihn nicht in Ruhe lassen würden. Irgendjemand musste ihn verraten haben, davon ist er heute überzeugt. "Ich war mir auch sicher, dass meine Nachrichten mitgelesen werden", sagt er. "Ich habe meine SIM-Karten gewechselt und meine Accounts in den sozialen Netzwerken gelöscht." Der 19-Jährige tauchte unter, versteckte sich bei einer Freundin.

Ihm wurde schließlich klar, dass er nicht mehr in Luhansk bleiben konnte. Von Nachbarn erfuhr er, dass weitere Sicherheitsmänner nach ihm gefragt hatten. Nach ihm wurde gesucht, frei bewegen konnte er sich nicht mehr. Hilfe konnte er auch von seiner Familie nicht erwarten. Er ist ohne Vater aufgewachsen und hat schon immer ein schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter. Von seiner Asexualität und seinen Kontakten zu LGBTQ hat er ihr nie erzählt.

Schwerer Start in Kiew

Einen Monat später brach er dann nach Kiew auf. Am Kontrollpunkt, dem Grenzübergang zwischen dem Separatisten-Gebiet und dem von Kiew kontrollierten Territorium, hatte er große Angst, dass irgendetwas seine Ausreise noch verhindern könnte. Dass sein Name wegen des Verhörs in einer Liste steht. Doch das war nicht der Fall, Kyrylo durfte die sogenannte Kontaktlinie passieren.

Mit kaum Geld in der Tasche und nur dem Nötigsten im Gepäck erreichte er Kiew. Die einzigen Kontakte, die er dort hatte, waren Personen aus der LGBTQ-Organisation. Mit ihrer Hilfe bekam er eine erste Unterkunft und fand sich in seiner neuen Umgebung zurecht. Seit September studiert er Soziologie an einer renommierten Universität in Kiew und teilt sich in einem Wohnheim ein Zimmer mit vier anderen Studenten. Dank eines Nebenjobs kann er sich das Leben in Kiew leisten. Für verschiedene Firmen schreibt und verschickt er Newsletter und Werbe-Mails.

LGBTQ in der Ukraine werden sichtbarer

Kyrylo engagiert sich weiterhin für die LGBTQ-Rechte. Das geht in Kiew offener, obwohl es auch hier noch viel Unverständnis und sogar Angriffe auf die LGBTQ-Community gibt, vor allem von rechtsextremen Gruppen. So bekam Kyrylo viele Hassnachrichten und Drohungen, als er auf Facebook ein Foto seiner Regenbogenfahne teilte, die er an seinem Balkon aufgehängt hat. Rechtsextremen Aktivisten gelang es herauszufinden, in welchem Wohnheim er wohnt. Die Adresse teilten sie in mehren Chatgruppen. Ein paar Tage später erkannten ihn zwei Fremde auf der Straße und schlugen ihm ins Gesicht.

Trotzdem können er und andere LGBTQ sich hier offener als in den Separatisten-Gebieten zeigen. Seit 2013 findet in Kiew regelmäßig ein Pride-Marsch statt, bei dem LGBTQ für mehr Gleichberechtigung demonstrieren. Dabei stoßen sie auf lautstarke Gegenproteste von rechten und religiösen Gruppen. Deshalb kann die Pride nur unter massivem Polizeischutz stattfinden. Aber seit dem ersten Marsch in Kiew kommen landesweit immer mehr Prides dazu. Laut den Organisatoren der Kiew-Pride gibt es in mittlerweile sieben anderen Städten der Ukraine ähnliche Veranstaltungen. LGBTQ werden damit zunehmend sichtbarer. Kyrylo nimmt an der ersten Pride in Saporischja teil. Bildrechte: Gender Z

"Mein Zuhause ist ein Gefängnis geworden"

Das ist in Luhansk anders. Kyrylo glaubt, dass sich daran auch auf absehbare Zeit nichts ändert. "Mein Zuhause ist ein Gefängnis geworden", sagt er. "Die Menschen haben sich dort an die Situation angepasst und glauben nicht an Veränderungen. Wenn ihnen etwas nicht gefällt, reden sie heimlich in der Küche darüber."