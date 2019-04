Frühjahrsputz in Litauen

Die Idee für die Aufräumaktion stammt aus Estland. Dort wurde 2008 zum ersten Mal geputzt. International bekannt wurde die Aktion unter dem Namen "Let's do it". Litauen und Lettland haben am vergangenen Wochenende aufgeräumt, in Estland wird die Aktion an dem kommenden Wochenende stattfinden. Bildrechte: Mantas Jackus