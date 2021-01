Auf einer interaktiven Karte im Internet gaben polnische Betreiber von mehr als hundert Hotels, Restaurants und Bars bekannt, ihr Geschäft wieder aufzunehmen. Sie alle haben sich der Kampagne "OtwieraMY" ("Wir öffnen") angeschlossen. Es sind Kneipen, Cafés und Hotels, die sich den Corona-Beschränkungen in Polen widersetzen und lieber eine Strafe in Kauf nehmen, als weiterhin Umsatzeinbußen zu machen. In Polen gilt derzeit für Hotels ein landesweites Beherbergungsverbot. Restaurants und Cafés dürfen ihr Angebot nur zum Mitnehmen verkaufen.

Unternehmen, die trotz Corona-Beschränkungen öffnen, können ihren Betrieb auf dieser Karte verzeichnen. Bildrechte: newsmap