Traumhafte Aussicht, doch kein Nachwuchs in Sicht. Bildrechte: IMAGO / VWPics

Es ist der Job mit der wahrscheinlich besten Aussicht auf Krakau. Um an diesen Arbeitsplatz zu gelangen, muss man den 81 Meter hohen Turm der Marienkirche erklimmen, 272 Stufen. Wer es bis hierhin geschafft hat, kann sich glücklich schätzen, denn hinter ihm liegt ein beinhartes Auswahlverfahren, bei dem nur die Besten der Besten übrig bleiben.

Jeden Tag zur vollen Stunde ertönt von hieraus das Trompeten-Signal "Hejnał mariacki", das in der ganzen Altstadt zu hören ist. Nach 24 Jahren im Dienst, hat sich der "Hejnalist" Jan Sergiel in den Ruhestand verabschiedet. Er und seine sechs Kollegen arbeiten abwechselnd in 24-Stunden-Schichten und machen danach für zwei Tage Pause. Eigentlich wollte man der Öffentlichkeit bereits jetzt einen Nachfolger - oder eine Nachfolgerin - präsentieren, doch die Suche gestaltet sich für die Stadt deutlich schwieriger als gedacht.

Die Anforderungen sind hoch

"Hejnalist" in Krakau zu sein, ist nicht einfach nur irgendein Job. Es ist in den Augen der Stadt eine regelrecht hoheitliche Aufgabe. Wer auf dem hohen Turm spielen will, hat einen langen "Parcours" zu bewältigen und muss sich in gleich mehreren Disziplinen behaupten. Um die Bewerbungen kümmert sich traditionellerweise die Feuerwehr. Der Dienst als Stadt-Trompeter ist eng mit ihr verbunden, da das Melden von Bränden früher zu den Hauptaufgaben des Trompeters gehörte. 35 Kandidaten meldeten sich im Januar auf die freie Stelle, darunter auch erstmals drei Frauen. Auch nachts wird der "Hejnał" zu jeder vollen Stunde von der Marienkirche geblasen. Der zuständige Trompeter muss dafür 272 Stufen hinauf. Nicht alle schaffen das. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Nur Personen mit polnischem Pass können sich bewerben, auch Vorstrafen sind für die angehenden Stadt-Trompeter tabu. Zuerst wartet auf die Bewerber ein Eignungstest an der Trompete. Doch bereits dieser Test wurde dem Großteil der angehenden Bewerber dieses Mal zum Verhängnis: Nur sechs von ihnen bestanden ihn. Auch alle drei Frauen wurden in dieser Etappe bereits aus dem Rennen geschickt.

Alle Bewerber fielen durch Fitnesstest

Danach müssen die Bewerber einen Fitnesstest aus verschiedenen Übungen bestehen. Hier war auch für die restlichen Bewerber Schluss. Dabei wäre das noch gar nicht der letzte Schritt gewesen, um schlussendlich berufen zu werden. Die Prozedur sieht nämlich noch einen Höhenangst-Test vor, bei dem die Bewerber eine 20 Meter lange Leiter im 75 Grad-Winkel besteigen müssen. Erst dann wären sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden und müssten dann noch bei einem medizinischen Check unter Beweis stellen, dass sie für den Dienst in der staatlichen Feuerwehr geeignet sind.