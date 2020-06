In Rumänien leben schätzungsweise 4.000 bis 5.000 Bären. Der Mensch steht eigentlich nicht auf dem Speiseplan des Tieres, trotzdem greifen die Bären immer wieder an. Der Schäfer Mihai Dan aus Siebenbürgen in Zentralrumänien hat es selbst erlebt: "Die Hunde fingen plötzlich an zu bellen. Ich habe mich umgedreht und da stand der Bär. Er sprang auf mich zu und hat mich zu Boden gerissen."

Mehr als 20 solcher Attacken habe es hier in den vergangenen Monaten gegeben, sagt der Dorfvorsteher. Die Bewohner seien mit den Nerven am Ende und er fordert die Politik auf, dass etwas unternommen wird.

Der Wissenschaftler Laszlo Gal erforscht das Verhalten von Bären seit vielen Jahren. Er sagt: Bär und Mensch kommen sich meist aus Versehen in die Quere. "Es gibt Attacken, bei denen es entweder um Nahrung oder Schutz des Gebietes geht. Aber der Mensch steht nicht auf dem Speiseplan des Bären. Der Bär will eigentlich nur den Menschen von sich fernhalten.“

Zwei Drittel der noch verbliebenen Urwälder Europas liegen in Rumänien – an sich ein optimaler Lebensraum für Bären. Doch seit Jahren werden die Schutzgebiete illegal abgeholzt. Der Lärm der Motorsägen treibt die Bären aus dem Wald. Und die Tiere werden weiter in die Dörfer und Städte gezwungen, um Nahrung zu suchen.