Ein blauer Tourbus rumpelt über die Landstraßen der russischen Provinz. Drinnen spielt Sänger Wladimir Kotlarow Gitarre und komponiert. Das macht er gerne im Bus, während der wochenlangen Tour durch Russland. Tausende Kilometer überwindet die Kreml-kritische Band "Pornofilmy". Die meisten Konzerte in Dutzenden von Städten sind ausverkauft. Aber die Behörden versuchen die Auftritte der fünf jungen Männer um die 30 zu verhindern, erzählt Wladimir Kotlarow, schlanker, blonde Sänger im blauen Pulli.

"Es ist schade, dass die Fans uns in einigen Städten nicht live erleben können. Denn in manchen Orten traut sich kein einziger Club, uns spielen zu lassen. Zum Beispiel in der Stadt Wladimir oder in Wolgograd."

Behörden wollen Konzerte verhindern

Auch in Tscheboksary 700 Kilometer östlich von Moskau muss die Band um ihr Konzert bangen. Die Punkrocker wollen dort in einem Nachtclub auftreten.

Drei Stunden vor dem Konzert machen sie einen Soundcheck. Die Musiker sind sichtlich nervös, weil sie befürchten, dass der Besitzer jeden Moment die Veranstaltung absagen könnte. Der Mann habe Drohanrufe bekommen, sagt Gitarrist Alexander Russakow.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben ihn telefonisch kontaktiert und gefordert, dass er unseren Auftritt absagt. Dabei legen die Behörden keine offiziellen Briefe vor. Sie wollen einfach unsere Konzerte verhindern. Alexander Russakow, Gitarrist der Band "Pornofilmy"

Der Auftritt in Tscheboksary findet letztlich statt. Einige Hundert Leute sind gekommen. Auch Polizisten – in Zivil. Sie hören mit: Lieder über die Willkür der Justiz, Zensur, Propaganda und manipulierte Wahlen im Riesenland. Lieder voller Kritik am Hauptverantwortlichen im Kreml.

Angst vor dem repressiven Machtapparat