Die Schwarzmeerküste ist die touristische Hochburg Bulgariens, 70 Prozent der Touristenunterkünfte befinden sich hier. Besonders der Sonnen- und der Goldstrand sind unter westeuropäischen Urlaubern sehr beliebt. Doch die Corona-Krise überschattet auch in Bulgarien das touristische Sommergeschäft ganz erheblich.

Hotels bis zu 50 Prozent belegt

Jeder zehnte Bulgare arbeitet in der Touristikbranche und der Sommer ist normalerweise Hochsaison und die Einnahmen finanzieren den Rest des Jahres. Bis vor wenigen Wochen sah es noch so aus, als würden dieses Jahr überhaupt keine Touristen nach Bulgarien kommen und die Hotels in der Sommersaison 2020 geschlossen bleiben. Doch seit Anfang Juli können Touristen wieder nach Bulgarien reisen. Von Normalität kann natürlich in den Zeiten der Pandemie keine Rede sein. Doch die Reservierungszahlen sind in den letzten zwei Wochen kontinuierlich gestiegen, die Hotels mittlerweile sogar bis zu 50 Prozent belegt. Die Touristen kommen vor allem aus Rumänien, Deutschland und Polen. Typisch Goldstrand: Strohgedeckte Hütten und Sonnenschirme Bildrechte: imago images / Lars Berg

Günstiger Urlaub

Die Hotels am Schwarzen Meer bieten relativ soliden Komfort für wenig Geld. Das zieht vor allem junge Familien aus Westeuropa sowie Party-Touristen an. Doch auch Rumänen machen gern Urlaub an der bulgarischen Schwarzmeerküste – weil das Nachbarland relativ gut erreichbar ist. Von der rumänischen Hauptstadt Bukarest sind es mit dem Auto nur knapp vier Stunden bis ans Meer. Bulgarien wurde bislang vergleichsweise schwach vom Coronavirus getroffen. Dennoch bleiben in diesem Jahr am Goldstrand rund die Hälfte der Hotels geschlossen. Und gerade meldet Bulgarien steigende Zahlen von Corona-Infizierten. Nessebar am Schwarzen Meer Bildrechte: IMAGO

Wie sicher ist Bulgarien?

Stand 14.07. meldet Bulgarien 7525 Fälle von Covid-19, davon sind 268 Todesfälle. Deutschland meldet bis dahin 198.963 Erkrankungen mit 9.064 Verstorbenen. Damit liegt die Zahl der Covid-19-Erkrankten in Bulgarien bezogen auf die Gesamtbevölkerung um die Hälfte niedriger als in Deutschland. Doch seit rund vier Wochen steigen die Zahlen der Neuinfektionen drastisch. Mitte Juni waren es noch 550 Neuinfektionen pro Woche, Anfang Juli wurden 1.100 Neuinfektionen pro Woche gemeldet.

Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen hatte die bulgarische Regierung am Freitag (10.07.) bereits aufgehobene Einschränkungen wieder eingeführt. Diskotheken, Bars und Nachtclubs, die wochenlang ohne Auflagen geöffnet hatten, mussten wieder schließen. Doch nach einem Treffen von Branchenvertretern mit dem Gesundheitsministerium wurden diese Einschränkungen zwei Tage später bereits wieder aufgehoben. Nachtbars dürfen also wieder öffnen. Fußballspiele und andere Sportveranstaltungen dürfen dagegen nur ohne Publikum ausgetragen werden. Restaurants dürfen ihre Gäste lediglich im Freien und bei Gewährleistung eines Mindestabstands empfangen. Es besteht Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, in Apotheken und anderen geschlossenen Räumen. 1. Juli 2020 Sofia: Das Team von Lokomotive Plowdiw feiert den Sieg im Bulgarien-Cup gegen ZSKA Sofia. Am 5. Juni hatte der bulgarische Profifußball seinen Spielbetrieb wieder aufgenommen. Hier waren Zuschauer beim Spiel noch erlaubt, offiziell durfte nur ein Drittel der Plätze belegt werden. Die letzten Spiele der Meisterschaft finden nun ohne Zuschauer statt. Bildrechte: imago images/Aleksandar Djorovic

Das bulgarische Gesundheitsministerium zeigte sich besorgt über die Zuspitzung der Corona-Lage. Regionale Schwerpunkte für Covid-19-Erkrankungen sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik die Hauptstadt Sofia und Plowdiw im Süden des Landes.

Was zu beachten ist

Der Mund-Nasen-Schutz ist seit dem 22. Juni in geschlossenen, gemeinschaftlich genutzten Räumen Pflicht, etwa in Geschäften, Banken, Behörden und natürlich auch im Parlament des Landes. Vielerorts wird aber kaum kontrolliert, ob die "drei D: Disziplin, Desinfektion und Distanz" auch wirklich eingehalten werden. Die Bulgaren gelten diesbezüglich als wenig einsichtig - sie halten sich einfach nicht an die erlassenen Vorschriften. "Selbstdisziplin ist nicht unsere stärkste Eigenschaft", klagte dieser Tage selbst Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow. Bojko Borissow: "Selbstdisziplin ist nicht unsere stärkste Eigenschaft." Bildrechte: imago/ZUMA Press

Politische Unruhen

Seit Tagen wird inzwischen der Rücktritt von Borissow und seiner Regierung gefordert. Demonstranten werfen ihm Korruption vor, die sich über seine drei Amtszeiten als Regierungsschef ziehe und dass er seine Landsleute zum Leben ins Ausland treibe. Sozialisten-Chefin Kornelia Ninowa warf dem Regierungschef, seiner Partei GERB und deren Koalitionspartnern vor, in den vergangenen zehn Jahren wie ein "mafiös-oligarchischer Ring" regiert zu haben. In Sofia aber auch den Hafenstädten Warna und Burgas sowie Plwodiw im Süden des Landes versammelten sich Demonstranten und forderten den Rücktritt von Borissow. Demonstranten in Sofia am 13.07.2020. Sie protestieren den fünften Tag in Folge gegen Korruption und die Regierung Borissow. Bildrechte: dpa

Auslöser waren Razzien im Büro von Präsident Rumen Radew. Radew wird von den Sozialisten unterstützt und ist ein vehementer Kritiker von Borissow. Bei den Razzien waren am Donnerstag ein Anti-Korruptionsbeauftragter und ein Sicherheitsberater des Präsidenten für Befragungen festgenommen worden. Ihre Büros wurden im Rahmen von zwei unterschiedlichen Ermittlungsverfahren wegen Korruption und wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen durchsucht.

Bulgariens Präsident Rumen Radew Bildrechte: dpa Der Chef der Notfallklink in Sofia, Assen Baltow, warnte unterdessen, dass die Proteste der Bevölkerung "mit Sicherheit zum Anstieg der Coronavirus-Fälle" führen würden - vor dem Hintergrund der aktuell in Bulgarien ohnehin stark steigenden Corona-Zahlen.

Halbierter Mehrwertsteuersatz

Für Bulgariens Gastronomie gilt seit Anfang Juli ein halbierter Mehrwertsteuersatz von neun Prozent. Die Neuregelung ist als Unterstützung der wegen der Corona-Krise angeschlagenen Branche gedacht. Für Speisen und Getränke zum Mitnehmen und für Lieferservice wird aber kein niedrigerer Steuersatz gewährt. Auch für alkoholische Getränke, die in Restaurants serviert werden, soll die Mehrwertsteuer unverändert 20 Prozent betragen.

