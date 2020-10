Auf dem Parkplatz vor dem Letná-Park in Prag hat es diese Woche wie in einer Militärzone ausgesehen: Soldaten haben hier ein Drive-In-Wahllokal aufgebaut, damit auch Menschen, die sich wegen des Coronavirus in Quarantäne befinden, ihre Stimme abgeben können. Grüne Zelte mit Wahlhelfern in weißer Schutzkleidung, Handschuhen und Masken gibt es an vielen Orten Tschechiens. So abenteuerlich wurde in bei uns noch nie gewählt.