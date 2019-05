Doch der tatsächliche Kilometerstand ist nicht nur im Motorsteuergerät für die Anzeige auf der Instrumententafel hinterlegt, sondern noch in vielen anderen Steuergeräten im Fahrzeug. Das ist sehr unterschiedlich, bei einigen sogar im Steuergerät für die Batterie. Auch diese müssen geändert werden für den perfekten Betrug. "Ja natürlich. Da bin ich grad dabei", sagt Raimund und schließt jetzt einen Laptop an das Fahrzeug an. "Hier sorgt jetzt eine spezielle Software dafür, dass auch in allen anderen Steuergeräten der Kilometerstand so angepasst wird, dass er mit dem auf dem Tacho übereinstimmt. Das dauert jetzt etwas." Nach einer halben Stunde ist der Fall erledigt. Raimund will jetzt noch die in den Speichern hinterlegten Servicedaten anpassen, dann ist er fertig. "So. Bitte schön. Mit jedem Schlüssel noch mindestens 15 Kilometer fahren. Weil der alte Stand im Schlüssel auch noch gespeichert ist", gibt uns Raimund noch mit auf dem Weg. Unser Mercedes hat gerade einen Wertzuwachs von 4.500 Euro erfahren. Da lohnt sich eine Investition von 500 Euro.