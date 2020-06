Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in einer slowakischen Grundschule mehrere Menschen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, tötete er am Donnerstag eine erwachsene Person und verletzte mindestens vier weitere Menschen, darunter zwei Kinder. Polizisten erschossen den Täter daraufhin mit mehreren Schüssen. Sein Motiv ist unklar.

Bei dem 22-jährigen Attentäter soll es sich nach Polizeiangaben um einen ehemaligen Schüler handeln. "Er ist in die Schule eingedrungen, indem er eine Glastür kaputt schlug. Das Personal versuchte, ihn aufzuhalten. Er zückte ein Messer, das er dabei hatte, und verletzte den stellvertretenden Schulleiter tödlich", so der slowakische Polizeipräsidenten Milan Lučanský.

Polizisten haben die Grundschule in der Kleinstadt Vrútky abgesperrt. Bildrechte: Polícia Slovenskej

Anschließend, so Polizeipräsident Lučanský, sei der Täter in die erste Klasse eingedrungen und habe eine Lehrerin mit mehreren Messerstichen sowie zwei Kinder schwer verletzt. Der Hausmeister habe versucht, ihn an der Flucht zu hindern und sei ihm gefolgt.



Medienberichten zufolge soll unter den Verletzten auch die Schulleiterin selbst sein. Zudem seien zwei eingreifende Polizisten verletzt worden. Sie sollen den Attentäter ungefähr 300 Meter von der Schule entfernt getötet haben, als er versuchte zu fliehen.