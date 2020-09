Veranika Tsepkala, Sviatlana Tsichanouskaja und Veranika Tsepkala nehmen an einer Unterstützungskampagne für Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tikhanovskaya am 30. Juli 2020 in Minsk teil. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Drei Frauen waren es, die zum Symbol der Opposition wurden: Präsidentschaftskandidatin Sviatlana Tsichanouskaja, bildete gemeinsam mit Veranika Tsepkala und Maryja Kalesnikava das Dreigestirn, das Machthaber Alexander Lukaschenko um seine Macht fürchten ließ. Alle drei sind in die Politik gegangen, weil ein ihnen nahestehender Mann daran gehindert wurde, es zu tun – und sie haben einen hohen Preis dafür gezahlt. Inzwischen sind zwei von ihnen ins Exil gegangen, die Dritte, Maryja Kalesnikava, wurde heute auf offener Straße verschleppt. Wir stellen die drei Frauen vor:

Sviatlana Tsichanouskaja

… ist eine Politikerin wider Willen. Sie ist bei der Präsidentschaftswahl gegen Lukaschenko angetreten – allerdings nur, wie sie betont, weil ihr Mann, der prominente Videoblogger Sergej Tsichanouskij nicht zugelassen und verhaftet wurde. Tichanowskaja wurde von Machthaber Lukaschenko nicht ernstgenommen. Er nannte die studierte Pädagogin und Dolmetscherin ein "armes Ding" und ließ ihre Kandidatur zu. Aus seiner Sicht ein Fehler, denn so hatte die Opposition eine Kandidatin und eine Kampagne, und die wurde derart erfolgreich, dass viele Menschen die offiziell verkündeten Wahlergebnisse für unplausibel hielten und Fälschungsvorwürfen die Runde machten. Präsidentschaftskandidatin Sviatlana Tsichanouskaja Bildrechte: dpa

Die 37-Jährige hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, als Präsidentin Neuwahlen auszurufen. "Ich habe und hatte keine Illusionen in Bezug auf meine politische Karriere", so Tsichanouskaja. Inzwischen hat sie Belarus aus Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder verlassen und hält sich in Litauen auf. In einer Videobotschaft aus dem Exil ließ sie wissen, dass sie durchaus bereit sei, "als nationale Anführerin zu handeln" um die Situation in Belarus zu beruhigen und neue Wahlen zu ermöglichen. Ginge es aber nach ihr, würde sie viel lieber für ihre Familie Frikadellen braten – als Hausfrau und Mutter, wie sie eine war, bevor sie für ihren Mann einspringen musste.

Maryja Kalesnikava

… war Musikerin und lebte lange in Deutschland, bevor es sie in die Politik zog. Sie hat in Minsk Querflöte und Dirigieren studiert, danach hat sie die Musikhochschule in Stuttgart besucht – und blieb, um Kunstprojekte zu organisieren. Dabei lernte sie den Bankier Wiktor Babariko kennen, der in Belarus als Kultursponsor auftritt. Er war es auch, der sie im vergangenen Jahr überzeugte, in ihre Heimat zurückzukehren um in Minsk das Kulturzentrum OK-16 zu leiten. Barbariko selbst ließ seine Karriere hinter sich, um für das Amt des Präsidenten zu kandidieren – und machte Maryja Kalesnikava zu seiner Kampagnenleiterin. Doch die Kanditatur des Ex-Bankers war von kurzer Dauer. Lukaschenko ließ ihn vor der Wahl verhaften – wohl unter einem Vorwand: Die Vorwürfe lauten auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung, Amnesty International stuft ihn als politischen Gefangenen ein. Maryja Kalesnikava formt während eines Protestmarsches ein Herz mit ihren Händen. Bildrechte: dpa

Seine Kampagnenchefin schloss sich der Oppositionskampagne von Sviatlana Tsichanouskaja an und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der belarusischen Opposition. Letzten Montag hat sie angekündigt, eine neue Partei gründen zu wollen: Die soll "Wmestje" (dt. "Zusammen") heißen und eng mit dem Oppositionsrat zusammen arbeiten. Damit soll die Arbeit der Demokratischen Bewegung eine Struktur bekommen und verstetigt werden. Sie war die letzte der drei Oppositionsführerinnen, die trotz massiver Risiken in Belarus ausgehalten hat. Am Montag wurde sie Augenzeugenberichten zufolge im Zentrum von Minsk von schwarzgekleideten Männern verschleppt. Veranika Tsepkala Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Veranika Tsepkala