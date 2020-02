"Tote um Rechte betrogen"

Der Historiker Aleš Kýr schätzt, dass sich auf dem Friedhof 70 Massengräber mit je 40 Särgen befinden. In vielen Särgen sei dabei oft nicht nur ein toter Körper gewesen, sondern zwei oder sogar drei.

Die genaue Anzahl der Toten von Ďáblice ist nicht bekannt. Bildrechte: MDR/Jen Stout Jiří Linek von der Organisation für ehemalige politische Gefangene will, dass sich Tschechiens Gesellschaft mit der Geschichte befasst und davon lernt. "Das Regime hat diese Menschen um ihre Rechte betrogen, sogar nach ihrem Tod", sagt er wütend. "Es ist wichtig, dass die Angehörigen wissen, wo sie Blumen niederlegen können." Denn das können sie nicht. Nur an einige Personen, wie etwa Zdenas Mutter, erinnern Grabsteine.

"Opfer sollen Teil unserer Erinnerung werden"

Für Pavel Začek, Historiker und Abgeordneter im tschechischen Parlament, hat die Aufarbeitung der Geschichte des Ortes auch einen symbolischen Wert. "Wenn wir nur eine Aufzeichnung oder einen Namen der Menschen, die getötet wurden, verlieren, dann hat dieses kommunistische und totalitäre Regime gewonnen." Menschen sollten nicht nur getötet, sondern auch vergessen werden. "Wir wollen das umkehren, weil sie Teil unserer Erinnerung, unseres Staates und unserer Nation sind."

Teil der kollektiven Erinnerung in Tschechien sind die beiden antifaschistischen Widerstandskämpfern Jan Kubiš und Jozef Gabčík. Ďáblice könnte ihre letzte Ruhestätte sein, glauben Historiker. Kubiš und Gabčík hatten 1942 den ranghohen Nazi Reinhard Heydrich bei einem Anschlag ermordet. Der war der stellvertretende Reichsprotektor in Böhmen und Mähren und für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich. Er ließ zahlreiche Menschen hinrichten und in Konzentrationslager deportieren. Nach ihrem Anschlag auf Heydrich starben Kubiš und Gabčík bei einem Gefecht mit Soldaten der SS. Soldaten am Denkmal des Widerstandskämpers Jan Kubiš. Bildrechte: imago/CTK Photo

Exhumierung könnte Millionen kosten

Jiří Linek selbst wuchs in einer Straße auf, die nach Kubiš benannt ist. "Diese Namen sind in unserem Land so bekannt", sagt er. "Aber wenn wir ihre Überreste nicht finden, können wir der Ereignisse nicht angemessen gedenken."

Doch die Aufarbeitung der Geschichte des Ortes und die Exhumierung stellt die Stadt Prag vor große Herausforderungen. Vertreter der Stadt bitten deshalb Tschechiens Regierung um Hilfe. Laut Karel Kobliha, Direktor der Prager Friedhöfe, könnte eine Identifizierung aller Toten in den Massengräbern, mehrere Millionen Euro Kosten.

Hoffnung für Zdena Mašínová

"Wir glauben nicht, dass es unmöglich ist", sagt er. "Aber es muss mit Unterstützung der Regierung geschehen." Momentan macht die Kommission mit ihren Nachforschungen weiter und versucht den Überresten tausender Toter Namen zuzuordnen. Ein altes Familienfoto der Zeitzeugin Zdena Mašínová - sie will die Erinnerung bewahren, das Unrecht um dem Tod ihrer Mutter (hier rechts im Bild) aufklären lassen. Bildrechte: MDR/Niels Bula

Mašínová will die sterblichen Überreste ihrer Mutter in das Familiengrab überführen lassen. Sehr lange warten kann sie nicht mehr, denn sie wird in diesem Jahr bereits 87 Jahre alt. Sie will außerdem, dass in Ďáblice mit einem Mahnmal der Toten gedacht wird. Das sei wichtig für die Gesellschaft. Sie befürchtet, dass junge Menschen nicht genug über die Gefahren totalitärer Regime lernen.

"Für die nächsten Generationen könnte sich das wiederholen, was wir erlebt haben - auch wenn es vielleicht anders aussieht", sagt sie und schaut auf die Gefängnismauern. "Das wäre eine Tragödie." Aber das aufkeimende Interesse an der Geschichte der Massengräber von Ďáblice macht Zdena Mašínová Hoffnung. "Ich hoffe, dass es bald eine Entscheidung gibt und all das, was passiert ist, nicht vergessen wird."