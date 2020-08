Die spontane Pressekonferenz in der Omsker Klinik, wo Nawalny aktuell im Koma und an ein Beatmungsgerät angeschlossen liegt, brachte wenig Neues über den Zustand des Oppositionellen. Nawalny sei in einem ernsten, jedoch stabilen Zustand, sagte der Chef der Intensivmedizin des Omsker Klinikums, Anatoly Kalinitschenko. Man prüfe auch die Möglichkeiteiner Vergiftung. Nawalnys Pressesprecherin, Kira Jarmysch, schrieb auf Twitter, dass kurz nach der Einlieferung Polizei und FSB ins Krankenhaus gekommen seien.

Ein unbequemer Kritiker

Im Augenblick gehört Nawalny zu den schärftsen Kritikern des Systems Putin, der keine Gelegenheit auslässt, sich zu gesellschaftspolitisch brennenden Themen zu äußern. Zuletzt unterstützte er in sozialen Medien die Protestbewegung in Belarus, die seit dem 10. August auf die Straßen geht und gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl demonstriert. Das scheint auch dem angeschlagenen belarussischen Präsidenten Lukaschenko aufgefallen zu sein, der Nawalny auf einer Sitzung des Sicherheitsrates am 14. August namentlich erwähnte und als einen der Strippenzieher der Proteste bezeichnete. In der russischen Politik ist Alexej Nawalny ein unbequemer Kritiker des Systems Putin. Bildrechte: IMAGO

Als Politiker wird Nawalny in Russland stets an den Rand gedrängt und durch Verhaftungen oder inszenierte Gerichtsprozesse von Wahlen ausgeschlossen. Auch 2018 ist er nicht als Kandidat zu den Präsidentschaftswahlen zugelassen worden. Dennoch schafft er es durch seine ständigen Einmischungen in den politischen Prozess, dem Staatsapparat und der Partei "Einiges Russland" immer wieder unangenehme Stiche zu versetzen. Bei den Wahlen zum Moskauer Stadtparlament im September 2019 etablierte er über sein Netzwerk das sogenannte System der "smarten Wahl". Da die meisten oppositionellen Kandidaten nicht zugelassen waren, rief er die Wähler dazu auf, stets gegen den Kandidaten von "Einiges Russland", der Partei Putins, zu stimmen. Viele folgten dem Aufruf und konnten so einige System-Kandidaten verhindern.

Mit der "smarten Wahl" möchte Nawalny auch bei den Wahlen im kommenden September Punkten. Dann sollen in elf Regionen des Landes neue Regionalparlamente und in 22 Großstädten Stadtparlemente gewähllt werden. Das zentralsibirische Tomsk, vier Flugstunden von Moskau entfernt, gehört mit seinen 500.000 Einwohnern auch dazu. Hier wurden zwei Kandidaten aus Nawalnys Umfeld zur Wahl zugelassen. Er befand sich gerade auf dem Rückweg nach Moskau nach einem Besuchs bei seinem Wahlkampfteam in Tomsk, als er an Bord seiner Maschine zusammenbrach.

Die Macht des Internets

Bekannt wurde er im In- und Ausland erlangte Nawalny mit der Gründung des "Fonds zur Korruptionsbekämpfung" im Jahr 2011. Die Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe von Recherchen korruptes Verhalten von Politikern und Staatsbeamten aufzudecken und öffentlich zu machen. Die spendenfinanzierte Struktur ist mittlerweile so erfolgreich, dass sie in punkto Reichweite den staatlich kontrollierten Medien im Land Konkurrenz machen kann. Allein der persönliche Youtube-Kanal des Oppositionellen hat aktuell 3,95 Millionen Abonnenten, seine Videos werden innerhalb kürzester Zeit millionenfach geklickt. Tausende Menschen folgten Nawalnys Aufruf zur Anti-Korruptions-Demo in Moskau am 12. Juni 2017. Bildrechte: IMAGO

Die bislang erfolgreichste Korruptionsrecherche des Fonds wurde im März 2017 veröffentlicht und betraf den damaligen Premierminister Dmitrij Medwedew und sein politisches und geschäftliches Umfeld. Der Film "Nennt ihn nicht Dimon" wurde mittlerweile fast 36 Millionen Mal gesehen. Damit hat Nawalny die damals totgesagten Oppositionsproteste in Russland nicht nur wiederbelebt sondern regelrecht neu erfunden. Schließlich gingen noch nie so viele junge Leute auf die Straßen der russischen Hauptstadt wie zur Anti-Korruptions-Demo in Moskau am 12. Juni 2017.

Einer, der polarisiert