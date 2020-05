Ein Rückblick: Es ist 3 Uhr am letzten Samstag im März. Anstatt zu schlafen, sitzen 439 der 460 polnischen Abgeordneten im Sejm, dem Parlament des Landes und stimmen über ein Gesetz ab. Und wenn in Polen am späten Abend abgestimmt wird, kann man davon ausgehen, dass es um "etwas" geht. In der Märznacht geht es um die im Mai geplante Präsidentschaftswahl in Polen und ob sie per Briefwahl abgehalten werden darf oder nicht. Es geht um viel. Vor allem um den Machterhalt der PiS in Zeiten von Corona.